"Жизнь в большом городе": медицина в ТиНАО

В ближайшие 10 лет в Новой Москве возведут еще 17 объектов здравоохранения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сколько их построили, начиная с 2012 года? Какие поселения получили больницы и поликлиники в шаговой доступности? Как в новых округах реализуется московский стандарт поликлиник? И как сами жители оценивают качество медицинской помощи в ТиНАО?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".