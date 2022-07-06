Врач предупредила, что жара может изменить действие лекарств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У людей с болезнями сердца и сосудов под влиянием жары может измениться действие лекарств, предупредила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога столичного Депздрава Анастасия Лебедева.
Таким гражданам, по ее словам, в жаркую погоду следует гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу до 11 часов дня и после 17 часов вечера. В остальное время лучше находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.
"В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму. <...> Не стоит появляться на солнце в период его высокой активности. Если вы отдыхаете у водоема, надо находиться в тени, избегать купания, если вода очень холодная, большая разница температур может вызвать спазм сосудов", – приводит ее слова РИА Новости.
Кроме того, продолжила врач, в жаркую погоду с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, которые отвечают за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.
Кардиолог добавила, что самую высокую опасность высокие температуры представляют для пожилых и маломобильных граждан. Таким людям необходимо чаще употреблять воду, поскольку при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме.
Ранее врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что риск обезвоживания у пенсионеров выше, чем у молодежи и людей среднего возраста. По его словам, чем старше человек, тем меньше его чувствительность к жажде. Так, нужно выпивать 6–8 чашек по 200 миллилитров воды в день.
Врач дал рекомендации москвичам из-за жары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: