Врач предупредила, что жара может изменить действие лекарств

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У людей с болезнями сердца и сосудов под влиянием жары может измениться действие лекарств, предупредила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога столичного Депздрава Анастасия Лебедева.

Таким гражданам, по ее словам, в жаркую погоду следует гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу до 11 часов дня и после 17 часов вечера. В остальное время лучше находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.

"В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму. <...> Не стоит появляться на солнце в период его высокой активности. Если вы отдыхаете у водоема, надо находиться в тени, избегать купания, если вода очень холодная, большая разница температур может вызвать спазм сосудов", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, продолжила врач, в жаркую погоду с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, которые отвечают за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Кардиолог добавила, что самую высокую опасность высокие температуры представляют для пожилых и маломобильных граждан. Таким людям необходимо чаще употреблять воду, поскольку при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме.

Ранее врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что риск обезвоживания у пенсионеров выше, чем у молодежи и людей среднего возраста. По его словам, чем старше человек, тем меньше его чувствительность к жажде. Так, нужно выпивать 6–8 чашек по 200 миллилитров воды в день.

