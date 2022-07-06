Минздрав рекомендовал полностью возобновить плановую медпомощь в регионах

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Минздрав рекомендовал российским регионам полностью возобновить оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий приказ министерства размещен на официальном портале правовой информации.

"На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам", – указано в документе.

Отмечается, что к плановой работе должны вернуться в том числе и те стационары, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Пациенты с коронавирусом, в свою очередь, продолжат лечение в медучреждениях, специализирующиеся на лечении больных с неинфекционными заболеваниями.

"Обеспечить до 10 июля 2022 г поэтапный перевод пациентов <...> с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда", – говорится в приказе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.