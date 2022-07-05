"Жизнь в большом городе": жилье и инфраструктура в ТиНАО

За 10 лет население ТиНАО увеличилось вдвое. Сколько жилья построено и сколько жителей въехали в новые квартиры по программе реновации?

Как меняется инфраструктура в новых кварталах? И есть ли у ТиНАО свой архитектурный стиль? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".