Москву накрыл мощный ливень с грозой

Москву накрыл ливень с грозой. Столичные власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды. Местами возможны порывы ветра до 22 метров в секунду.

Городские службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Что происходит с трафиком в данный момент? Где льет сильнее всего? И надолго ли задержится такая погода? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.