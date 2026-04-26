Четыре человека пострадали из-за поломки аттракциона в испанской Севилье

Четыре человека получили легкие травмы в результате поломки аттракциона-катапульты в испанском городе Севилья. Об этом говорится в сообщении городского совета.

Медики приняли решение госпитализировать двоих пострадавших, остальным была оказана помощь на месте.

По информации издания Daily Mail, у аттракциона-катапульты порвался один из двух тросов, соединенных с кабиной. Среди пострадавших двое детей.

Ранее как минимум 23 человека пострадали при поломке аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в Саудовской Аравии.

Верхняя часть каркаса аттракциона отломилась, упав на землю. Находившиеся в этот момент на объекте люди получили травмы разной степени тяжести из-за того, что стойка карусели отскочила назад на высокой скорости.