Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских БПЛА над регионами страны, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крымом.

До этого, в ночь на 25-е число, средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Дроны удалось ликвидировать над Свердловской, Челябинской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Татарстане и Крыму.

Кроме того, часть БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей. В Челябинской области беспилотники попытались атаковать один из объектов инфраструктуры. Российские подразделения пресекли попытку атаки, обошлось без жертв и разрушений.

