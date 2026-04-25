Три человека погибли после ночной атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику (ЛНР), заявил глава региона Леонид Пасечник на своей странице в MAX.

"Серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены", – перечислил он.

Кроме того, из-за украинских атак в селе разрушены четыре дома. Возгорание ликвидировано, сотрудники МЧС проводят разбор завалов. Также из-за ударов Вооруженных сил Украины в Лисичанске повреждены жилые дома, а в Луганске удар пришелся по территории у городского автобусного парка.

Ранее российская армия завершила ликвидацию украинских оккупантов на восточном берегу реки Оскол. Операцию, прошедшую в районе южнее Купянска-Узлового, провели бойцы группировки войск "Запад". Также российские подразделения ведут уличные бои с противником в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.

