Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

25 апреля, 17:27

Три человека погибли после ночной атаки украинских БПЛА на ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека погибли после ночной атаки украинских БПЛА на Луганскую Народную Республику (ЛНР), заявил глава региона Леонид Пасечник на своей странице в MAX.

"Серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены", – перечислил он.

Кроме того, из-за украинских атак в селе разрушены четыре дома. Возгорание ликвидировано, сотрудники МЧС проводят разбор завалов. Также из-за ударов Вооруженных сил Украины в Лисичанске повреждены жилые дома, а в Луганске удар пришелся по территории у городского автобусного парка.

Ранее российская армия завершила ликвидацию украинских оккупантов на восточном берегу реки Оскол. Операцию, прошедшую в районе южнее Купянска-Узлового, провели бойцы группировки войск "Запад". Также российские подразделения ведут уличные бои с противником в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

