Политика

Трамп заявил о получении нового мирного предложения от Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил новое мирное предложение от Ирана вскоре после отмены поездки делегации США в Пакистан. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

"Сразу после того, как я отменил ее (поездку переговорщиков. – Прим. ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", – утверждает американский лидер.

По словам Трампа, в новом обращении Тегеран "предложил многое", однако этого все равно недостаточно для заключения сделки.

В понедельник, 27 апреля, в пакистанском Исламабаде должна была пройти встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Однако Трамп решил отменить поездку американских переговорщиков, подчеркнув, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Лидер США заявил, что у Вашингтона на руках "все карты", а Тегеран может позвонить американской стороне, когда захочет. При этом отмена поездки переговорщиков не означает возобновления военных действий, добавил Трамп.

В МИД Ирана заявили, что лидеры страны не готовы на дипломатические контакты с США

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

