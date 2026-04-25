Украинские войска контролируют от 15% до 17% территории Донбасса, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

Ранее глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявлял, что власти Украины имеют определенное решение по вопросу Донбасса.

Точных формулировок Буданов не приводил, но рассказывал, что это решение не предусматривает территориальных уступок и будет удовлетворительным для украинцев.



До этого Владимир Путин указывал, что победа РФ в конфликте на Украине уже очевидна для всех, включая киевский режим. В связи с этим Украина уже начала размышлять над тем, как "оформлять" ситуацию с предстоящей победой российской стороны.

