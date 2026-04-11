Украинского президента Владимира Зеленского необходимо переселить с Украины, чтобы прекратить боевые действия и установить долгосрочный мир. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Чиновник выразил уверенность, что лидер Украины вовсе не заинтересован в урегулировании конфликта.

"Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира", – приводит РИА Новости слова Константинова.

Наибольшая опасность для Украины исходит от маниакального желания Зеленского продолжать военный конфликт любой ценой, добавил глава парламента.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Руководству российской армии предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Зеленский пообещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Россию не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинский президент стремится к любому перемирию, независимо от его названия, так как ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.