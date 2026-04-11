Средства ПВО уничтожили ночью 99 беспилотников над территорией РФ

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее четыре дома оказались разрушены обломками украинских ракет в брянском селе Юрасово Карачевского района. Кроме того, 15 жилых объектов оказались повреждены в результате атаки, ранена одна из местных жительниц.

Еще одна женщина пострадала в результате атаки украинского дрона-камикадзе по автомобилю в селе Новый Ропск в Брянской области. Ее доставили в больницу, где медики оказали нужную помощь.