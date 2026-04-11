Мошенники используют фишинговые открытки перед Пасхой для обмана россиян

Мошенники перед Пасхой используют фишинговые открытки, конкурсы в соцсетях и продажу якобы освященных товаров, чтобы обманывать россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы, предупреждающей о новых схемах обмана.

Эксперты объяснили, что злоумышленники рассылают в мессенджерах пасхальные открытки, ролики с освящением и интерактивные календари, а также ссылки на эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем, однако под них маскируется вредоносное ПО.

Кроме того, мошенники запускают конкурсы с крупными призами за лучшее фото кулича, а для участия требуется проголосовать якобы через портал "Госуслуги", хотя на самом деле присылается фишинговая ссылка. Помимо этого, могут попросить оплатить организационный взнос за доставку приза.

Еще одна распространенная схема – благотворительные сборы на храм и лженастоятели, которые просят перевести деньги на приобретение товаров для освящения или доставку Благодатного огня.

Также мошенники создают сайты-однодневки и продают пасхальные наборы с якобы предварительным освящением. Для пенсионеров же запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами – людей убеждают в том, что правительство якобы выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол к Пасхе.

Эксперты напомнили, что государство не запускает соцконтракты на праздничный стол через ссылки в интернете, и посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали использовать ссылки на всплывающее окно для маскировки вредоносного ПО. С помощью них якобы можно посмотреть на кадры аварии с участием жертвы мошенников, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

