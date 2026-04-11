Обломки БПЛА в Новороссийске повредили два многоквартирных и один частный дом

Фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных и один частный дом в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал. Однако в многоквартирных домах выбиты окна в трех квартирах, а в частном доме повреждено остекление.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули на склад одного из предприятий, в результате чего на территории был выявлен пожар, который оперативно потушили. На местах задействованы оперативные и специальные службы.

В свою очередь, при пожаре, который возник ночью 11 апреля на нефтебазе в Крымске из-за падения фрагментов беспилотника, никто не пострадал. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, возгорание ликвидировано к утру.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

