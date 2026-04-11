11 апреля, 08:22

Общество

Спасатели предупредили об усилении циклона в пяти районах Сахалина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осадки, штормовой ветер с порывами до 22–27 метров в секунду и гололед ожидаются в воскресенье, 12 апреля, в пяти районах центральной и южной части Сахалина в связи с прохождением циклона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По этой причине в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры уже направлены рекомендации по реагированию. Ведомство планирует проконтролировать обстановку, связанную с прохождением циклона.

По данным регионального управления Росгидромета, усиление шторма ожидается в Невельском, Томаринском, Холмском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах.

Спасатели посоветовали в этот день не уезжать из городов без особой необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди следующих транспортных средств. Туристам, которые уже находятся на маршрутах в вышеуказанных районах, порекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В МЧС России добавили, что подготовили к реагированию все силы и средства, необходимые для ликвидации возможных последствий непогоды.

Экстренное предупреждение было объявлено на пятницу, 10 апреля, в порту Корсаков на юге Сахалина из-за циклона, в результате которого уровень воды может подняться до опасных отметок. Также ожидались штормовые волны высотой два-три метра.

В связи с этим спасатели посоветовали местным жителям находиться на безопасном расстоянии от моря. Кроме того, было закрыто движение на трассе в Усть-Большерецком округе из-за размыва земляного полотна, который произошел на фоне перелива морской воды через песчаную косу. Подтопления низменных территорий прогнозировались на северо-восточном и западном побережьях Камчатки.

обществопогодарегионы

