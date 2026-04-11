Москалькова: последние курские жители, удерживаемые на Украине, вернутся в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян/

Последние жители Курской области, удерживаемые на Украине, вернутся в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать", – отметила она.

Ранее в Россию удалось вернуть трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Пиковцевой. Москалькова добавила, что Бугай и Пиковцева являются бабушкой и внучкой.

Позже омбудсмен рассказала, что Киев подтвердил готовность вернуть в Россию пятерых из семи курян, которые удерживаются в Сумской области. Однако она подчеркивала, что в тот момент консультации по данному вопросу еще не были завершены, и выразила надежду на то, что к возвращению россиян будет "более благоприятная информация" в отношении всех курян.

