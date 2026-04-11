В порту Владивостока арестовано иностранное судно, нанесшее ущерб сейнеру РФ

В порту Владивостока арестовано иностранное судно, которое ранее нанесло значительный ущерб российскому сейнеру при столкновении с кораблем. Об этом сообщает пресс-служба Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России.

Иностранное судно находилось на рейде в акватории Амурского залива. Решение об аресте принял Арбитражный суд Приморского края по иску потерпевшей стороны к компании, по вине которой произошло столкновение.

Теперь, как указали в ведомстве, иностранное судно не может уплыть из акватории порта до отмены обеспечительных мер.

Ранее береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, который следовал из России в Бразилию. По данным СМИ, судно было загружено нефтью. Поводом для задержания стал возможный разлив топлива с этого судна.

До этого воздушный патруль шведской береговой охраны обнаружил утечку топлива к востоку от острова Готланд. Возможный инцидент произошел в исключительной экономической зоне Швеции, за пределами территориальных вод страны. Прокуратура начала предварительное расследование.

