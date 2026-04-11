Столичное метро и МЦК продлят время работы в пасхальную ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа городского транспорта будет изменена в дни пасхальных праздников. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В Пасху, которую отпразднуют 12 апреля, станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00. Кроме того, время работы 150 самых востребованных автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будет продлено до 03:30.

Помимо этого, пассажирам будут доступны 18 постоянных ночных маршрутов. Для удобства в праздники планируется запуск дополнительного транспорта до кладбищ. На Пасху и Красную горку, 19 апреля, будут введены специальные автобусы до 14 мест захоронений, а на Радоницу, 21 апреля, — до 11.

В свою очередь, некоторые пригородные составы 12 апреля будут делать дополнительные остановки на станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами. Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

