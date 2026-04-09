09 апреля, 08:20

Экстренное предупреждение объявлено на юге Сахалина из-за шторма

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

Экстренное предупреждение объявлено на пятницу, 10 апреля, в порту Корсаков на юге Сахалина из-за циклона, в результате которого уровень воды может подняться до опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с этим в администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены рекомендации по реагированию. Ведомство уточнило, что все силы и средства, необходимые для устранения возможных последствий непогоды, уже подготовлены.

По прогнозу сахалинского управления Росгидромета, в ночь на 10 апреля в порту Корсаков ожидается не только подъем уровня моря до критических отметок, но и штормовые волны высотой два-три метра. Кроме того, специалисты не исключают выхода воды в городскую черту.

В связи с этим спасатели посоветовали местным жителям находиться на безопасном расстоянии от моря.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что закрыли движение на трассе в Усть-Большерецком округе из-за размыва земляного полотна, который произошел на фоне перелива морской воды через песчаную косу.

Заблокирован участок с 109-го по 129-й километр автодороги, которая соединяет Начикинский совхоз, село Усть-Большерецк, поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхоз имени Октябрьской революции. Спасатели посоветовали водителям воздержаться от поездок по данному маршруту.

Ограничения действуют для всех видов транспорта. Исключение составляют лишь машины дорожных и экстренных служб, а также автомобили, которые везут продукты, лекарства и горюче-смазочные материалы.

Перелив песчаных кос морской водой, размыв земляного полотна и подтопление низменных территорий прогнозируется на северо-восточном и западном побережьях Камчатки. В частности, как сообщили в УГМС, в ночь на 10 апреля, с 00:00 до 09:00, данные явления возможны в районах сел Апука, Вывенка и Корф Олюторского района.

На западном побережье с 02:00 до 06:00 перелив ожидается на участке от поселка Октябрьского до мыса Левашова в Усть-Большерецком округе.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что климат в России стал резко континентальным из-за глобального потепления. Он обратил внимание на участившиеся тайфуны, ураганы и штормы. Полоса похолодания на севере страны, в свою очередь, сместилась примерно на 500 километров.

При этом академик уточнил, что пока нельзя с уверенностью сказать, насколько в этих изменениях преобладает антропогенный фактор. Если именно он играет ключевую роль, возникает вопрос: не пройдена ли уже точка невозврата, когда восстановить состояние природы в условиях человеческой деятельности становится крайне сложно.

