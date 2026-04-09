Замороженные ягоды со всей страны можно найти на столичных ярмарках

В преддверии летнего сезона посетители московских ярмарок могут приобрести замороженные ягоды из разных регионов России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Один из участников ярмарок Василий Ушаков предлагает дикорастущие ягоды на улице Хачатуряна и Ореховом бульваре. Он отметил, что ягоды, растущие в северных регионах, содержат больше всего полезных веществ. К ним относятся, например, морошка, водяника, княженика и облепиха.

Всю продукцию напрямую поставляют сборщики, которые сотрудничают с Ушаковым уже на протяжении долгого времени. Свои свойства и безупречный внешний вид ягоды сохраняют благодаря воздушной шоковой заморозке.

Также посетителям доступны и садовые ягоды. Например, вишня, смородина, крыжовник, малина, кизил. Есть и смеси для компотов.

Поступает продукция и из Краснодарского края, Тюмени, Ивановской области. Представлена она на московских площадках в Сумском и Россошанском проездах в ЮАО, на Кварцевой улице в ТАО, в проезде Березовой Рощи в САО, а также у Железнодорожной улицы в НАО.

Такие ягоды можно добавлять в блюда в качестве украшения, а также употреблять их для укрепления иммунитета. Для этого отлично подходит морошка. Малина же славится своими антисептическими свойствами, а брусника хорошо тонизирует.

Ими можно дополнять йогурты и каши, делать компоты, смузи, использовать для выпечки. Например, из замороженных ягод хорошо получается сорбет – они взбиваются с парой ложек меда и мягким творогом, после чего отправляются в морозилку.

Ранее на ярмарках Москвы появились первая весенняя зелень и редис из теплиц. Посетители могут найти зеленый лук, петрушку, кинзу, укроп. Совсем скоро туда поставят салат, а в конце весны можно будет приобрести свежую клубнику.

