Воскресные скидки доступны на ярмарках выходного дня в Москве

На ярмарках выходного дня в Москве можно получить воскресные скидки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ярмарки дня открыты для покупателей каждые пятницу, субботу и воскресенье c 09:00 до 20:00. Фермеры из десятков регионов страны продают овощи и фрукты, ягоды, мед, рыбу, а также молочные продукты, мясо и хлеб.

Например, Элла Палкина из Краснодарского края привозит в Москву зелень. Ее продукцию можно найти на ярмарке выходного дня на Снежной улице.

"На всю продукцию по воскресеньям я даю покупателям скидку 10%, а иногда и больше. Для меня главное – не везти обратно", – рассказала она.

В свою очередь, Ирина Левашова привозит на ярмарку на Хабаровской улице рыбу из Карелии. Воскресные скидки женщина устанавливает регулярно. По ее словам, многие покупатели целенаправленно приходят во второй половине дня. Люди ценят проверенных продавцов в том числе и за возможность договориться о цене.

Как добавила женщина, лучшее время для удачных покупок – после двух часов дня. Ближе к трем скидки есть уже у большинства фермеров.

Продукты на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно.

Ранее на прилавках московских ярмарок выходного дня появились первая весенняя зелень и ранний редис. Посетители могут найти в том числе петрушку, укроп, кинзу и зеленый лук. Именно с них начинается сезон свежих овощей. До середины весны эта зелень выращивается в теплицах.