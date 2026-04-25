Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры касаются приема и выпуска воздушных судов. Эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией Калужской области. Осколки одного из дронов при падении незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге.

Такжи при падении БПЛА в Дзержинском округе вспыхнул пожар на территории местного производственного предприятия. Спустя время сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.

