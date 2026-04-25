Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 17:05

Происшествия

Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на юге города. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Уточняется, что правоохранители задержали ранее судимого 48-летнего жителя столицы, который систематически предоставлял свое жилище на Харьковской улице наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ.

В ходе осмотра квартиры полицейские нашли различные предметы, включая использованные шприцы, стеклянный флакон со следами вещества, стеклянную курительную трубку со следами нагара, остатки порошкового вещества. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов"), в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в квартире удалось найти еще двух граждан, которые были задержаны. Их направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее московские оперативники пресекли деятельность притона, который располагался в квартире на Старой Басманной улице в центре Москвы. Выяснилось, что в этом помещении за деньги предоставлялись интимные услуги. Во время рейда была задержана 55-летняя организатор – уроженка ближнего зарубежья.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

