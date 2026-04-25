Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на юге города. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Уточняется, что правоохранители задержали ранее судимого 48-летнего жителя столицы, который систематически предоставлял свое жилище на Харьковской улице наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ.

В ходе осмотра квартиры полицейские нашли различные предметы, включая использованные шприцы, стеклянный флакон со следами вещества, стеклянную курительную трубку со следами нагара, остатки порошкового вещества. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов"), в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в квартире удалось найти еще двух граждан, которые были задержаны. Их направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее московские оперативники пресекли деятельность притона, который располагался в квартире на Старой Басманной улице в центре Москвы. Выяснилось, что в этом помещении за деньги предоставлялись интимные услуги. Во время рейда была задержана 55-летняя организатор – уроженка ближнего зарубежья.

