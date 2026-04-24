В центре Москвы оперативники накрыли притон

Фото: 77.мвд.рф

Московские оперативники пресекли деятельность притона, который располагался в квартире на Старой Басманной улице в центре Москвы, сообщили в управлении МВД по столице.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО получили информацию о помещении, где за деньги предоставлялись интимные услуги. Во время рейда была задержана 55-летняя организатор – уроженка ближнего зарубежья.

По данным правоохранителей, женщина занималась полным администрированием работы: подбирала девушек и проводила собеседования, объясняла прайс и график, принимала звонки клиентов, сообщала адрес, встречала посетителей, показывала комнаты, принимала оплату и вела учет посещений. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией.

Кроме того, четыре женщины в возрасте от 33 до 44 лет привлечены к административной ответственности по статье о занятии проституцией.

Одна из задержанных оказалась иностранкой. Дополнительно в отношении нее составлен протокол по статье о нарушении миграционного режима. В дальнейшем ей грозит выдворение за пределы России.

Ранее полицейские ликвидировали бордель, находящийся в подвале жилого дома на западе Москвы. 47-летняя жительница города выполняла функции администратора в салоне, где оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение.