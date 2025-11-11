Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы

Фото: mvdmedia.ru

Полицейские Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией, который находился в подвале торгового центра на улице Барклая. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В ходы обысков правоохранители нашли и изъяли мобильные телефоны, документы и деньги, которые подтверждают противоправную деятельность. На месте происшествия оперативники обнаружили трех работниц борделя, в отношении них составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП ("Занятие проституцией").

Кроме того, по подозрению в организации незаконного бизнеса удалось задержать 39-летнюю приезжую женщину, которая, предположительно, выполняла функции администратора заведения. В ее задачи входило обеспечение работы борделя, отслеживание посещаемости и встречи с клиентами. Также она рассчитывалась с девушками, которые оказывали интимные услуги, и вела учет отработанного времени.

Против предполагаемого администратора интим-бизнеса возбудили уголовное дело по статье 241 УК ("Организация занятия проституцией"). На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сами организаторы притона еще устанавливаются.

Ранее оперативники установили аналогичное незаконное заведение, организованное в подвале жилого дома на Большой Филевской улице. В результате была задержана 45-летняя приезжая из Кабардино-Балкарии, которая работала там администратором. Она занималась поиском девушек, вела учет клиентов и распределяла деньги, полученные от противоправной деятельности.

