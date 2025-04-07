12 человек задержаны в Красноярском крае по делу о вовлечении в занятие проституцией

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

12 человек задержаны в Красноярском крае в рамках уголовного дела о создании и участии в преступном сообществе для организации занятия проституцией. Об этом сообщает ГСУ СКР по Красноярском краю и Хакасии.

По версии следствия, 36-летний житель края в 2018 году создал и возглавил преступное сообщество для вовлечения и принуждения женщин к занятию проституцией. Преступники действовали на территории Красноярского края и Новосибирской области.

За 7 лет в сообщество вошли около 40 человек. В преступной группировке были четко распределены обязанности, ее участники придерживались строгой дисциплины и безусловно подчинялись руководителю. Подбор членов сообщества велся с 2018 по 2020 год среди родственников и знакомых лидера группировки, а также среди иностранных граждан за обещание высокого дохода.

Кроме того, организатор преступного сообщества разработал структуру банды, состоящую из подразделений: охрана, группа быстрого реагирования, операторы, водители, бухгалтер, кадровый сотрудник. Он же выстроил между ними связь и систему распределения доходов.

"Участники преступного сообщества, состоящие в силовом блоке, были вооружены ножами, газовым и травматическим огнестрельным оружием. Для оказания девушками интимных услуг арендовались сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты на территории Красноярского края и Новосибирской области", – добавили в СКР.

Всего в занятие проституцией были вовлечены свыше 20 женщин, включая несовершеннолетних. Преступники похищали в основном одиноких женщин и девушек из неблагополучных слоев населения, забирали документы и лишали их свободы, а также наносили побои.

"За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно", – указали в пресс-службе.

Организатор и 11 участников преступного сообщества были задержаны. В отношении главаря сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении других участников банды решается.

Всего фигурантами уголовного дела являются 17 человек в возрасте от 17 до 38 лет. Речь идет о 12 мужчинах и 5 женщинах. Об их задержании не сообщается.

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