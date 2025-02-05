Полиция закрыла в Петербурге бордель, куда "сотрудниц" нанимали после экзамена

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге полиция закрыла нелегальный интимный салон, куда "сотрудниц" нанимали после обучения теоретической основе и сдачи экзамена. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

По данным правоохранителей, салон находился в одном из отелей Петроградского района. В нем работали две женщины 29 и 40 лет. Владелицей салона оказалась местная жительница. При трудоустройстве она проводила собеседование, после чего приглашала девушек в телеграм-канал для обучения. Затем следовал экзаменационный этап.

Кандидаткам обещали зарплату в размере 150 тысяч рублей ежемесячно при отработке 48 часов в неделю. При этом в салоне оказывали услуги примерно за 16 тысяч рублей.

Владелицу салона задержали, а его сотрудниц привлекли к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное дело по статье 241 УК РФ ("Организация занятий проституцией"). Кроме того, сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы убедиться в законности сдачи помещения для салона.

Ранее полицейские пресекли деятельность сети вебкам-студий в России, которые осуществляли изготовление и распространение порнографии. По информации представителя МВД Ирины Волк, жительница Саратова открыла сразу в нескольких регионах России студии, где работали не менее 10 моделей, проводивших видеосеансы с иностранцами.

В результате в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре были задержаны подозреваемые. Во время обыска изъяты компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций и документация.