Депутат Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России уголовную ответственность за рекламу вебкама. Свое обращение он направил в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, передает RT.

Парламентарий объяснил, что ему поступают обращения россиян, которые обеспокоены навязчивой рекламой в Сети, предлагающей трудоустройство в вебкам-студиях. По словам Милонова, в таких объявлениях обещают высокий заработок и бесплатное проживание от работодателя, однако, считает депутат, такая реклама – одна из форм склонения девушек и юношей к занятию проституцией.

Он отметил, что многие молодые люди откликаются на такие объявления и становятся заложниками "аморальной индустрии". По мнению депутата, также необходимо криминализировать саму отрасль оказания услуг интимного характера через интернет.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в ГД законопроект о штрафе до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. Согласно инициативе, предлагается ввести штрафы для физлиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч.