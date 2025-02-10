Полиция пресекла деятельность борделя в массажном салоне в центре Москвы

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Правоохранители пресекли деятельность притона на Самотечной улице, оказывающего интимные услуги под видом салона эротического массажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В результате была задержана 29-летняя жительница Тульской области, которая работала администратором в притоне. Она проводила собеседования с сотрудницами, разъясняла условия оказания услуг, взаимодействовала с клиентами и получала деньги. На нее завели дело по статье "Организация занятия проституцией". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 8 женщин в возрасте от 19 до 44 лет, которые оказывали интимные услуги за определенную плату. На них были составлены административные протоколы по статье "Занятие проституцией". Также был задержан охранник заведения – приезжий мужчина в возрасте 43 года.

Во время обыска полицейские изъяли из помещения 8 мобильных телефонов, 20 тысяч рублей, 4 банковские карты, средства и предметы, использовавшиеся для противоправной деятельности. Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на выявление соучастников данной схемы.

Ранее полицейские пресекли деятельность сети вебкам-студий в России, которые осуществляли изготовление и распространение порнографии.

По информации представителя МВД Ирины Волк, жительница Саратова открыла сразу в нескольких регионах России студии, где работали не менее 10 моделей, проводивших видеосеансы с иностранцами. В результате в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре были задержаны подозреваемые.

