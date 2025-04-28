Двух человек задержали по делу об организации борделя на юго-западе Москвы

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации притона для занятия проституцией на юго-западе Москвы. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что изначально на улице Миклухо-Маклая были задержаны две девушки по подозрению в оказании интимных услуг за деньги. Они находятся в России незаконно.

На девушек составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ ("Занятие проституцией") и статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Позже были также задержаны организатор и администратор борделя. Ими оказались мужчина и женщина в возрасте 24 и 34 лет.

"Предварительно установлено, что в обязанности подозреваемых входили связь с клиентами, сбор денежных средств, полученных за оказание услуг интимного характера, закупка товаров, используемых в незаконной деятельности, и другие функции по содержанию притона", – отметили в пресс-службе.

Оперативники обнаружили и изъяли тетради с записями, деньги и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Лобни избил до смерти мужчину. Между пострадавшим и еще одним человеком возник конфликт. Злоумышленника доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Причиной конфликта стало замечание, которое погибший сделал группе людей на самокатах.