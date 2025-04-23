Подростки арестованы за избиение сверстника в школе № 2120 в Москве

Фото: телеграм-канал Readovka

Правоохранители арестовали подростков, избивших сверстника в школе № 2120 в Москве, передает пресс-служба столичного СК РФ.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем телеграм-канале рассказала, что избитого подростка прооперировали и он уже идет на поправку. Она подчеркнула, что мальчик сильный и держится после произошедшего мужественно.

"Мы много говорили. С ним, с его мамой. О доверии. О школе. О том, что родители отдают в школу детей здоровыми и вправе рассчитывать на то, что они вернутся домой – тоже здоровыми, не только физически, но и эмоционально", – отметила Ярославская.

На вопрос омбудсмена о том, почему мальчик молчал, так как это был не первый случай, он ответил, что думал справиться сам. По словам подростка, об этом знали только его друзья.

Об инциденте в школе в Филимонковском районе стало известно 22 апреля. Причиной избиения послужила необычная внешность подростка. В результате он был доставлен в больницу.

Полицейские организовали проверку, а столичный департамент образования и науки поставил школу на особый контроль. В ходе расследования было возбуждено дело о хулиганстве.

В рамках следственных мероприятий злоумышленников задержали и исключили из школы. Также правоохранители выяснили, что избиение было затеяно из-за желания подростков "противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".

Кроме того, от своей должности был освобожден и директор учебного заведения. На фоне этого дальнейший план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе был обсужден на встрече столичного департамента образования и науки с инициативной группой родителей и управляющим советом учреждения.