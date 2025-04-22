Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением подростка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

Ведомство подчеркнуло, что расценивает произошедшее как жестокий акт насилия.

"Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона", – указано в сообщении.

Ведомство оказывает полное содействие силовым структурам, расследующим инцидент. Также для проведения внутренней проверки в школе департамент создал специальную комиссию. В отношении виновных в избиении подростков и ответственных сотрудников образовательного учреждения будут приняты меры, добавили в пресс-службе.

Ситуацию на личный контроль также взяла Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Ярославской, таким ситуациям не место "ни в школе, ни в обществе в целом". Также она уверена, что после проведенных проверок виновники понесут наказание.

"Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде", – подчеркнула Ярославская.

По данным члена Общественной палаты России, директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, ученика 8-го класса избили подростки. Они сломали ему челюсть, после чего школьника увезли в реанимацию. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Информация о произошедшем появилась в Сети. Известно, что на подростка напали из-за необычной внешности.

В результате произошедшего ГСУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело. Ведомство уточнило, что дело возбуждено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела и установленных деталях произошедшего.