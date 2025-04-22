Дело о хулиганстве возбуждено после избиения ученика сверстниками в школе Москвы

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ГСУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело после избиения ученика одноклассниками в школе № 2120 в столице. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Ведомство уточнило, что дело возбуждено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела и установленных деталях произошедшего.

"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии появилась в Сети. Сообщалось, что мальчика избили из-за необычной внешности, после чего он был госпитализирован. В настоящий момент ребенок находится в реанимации.

По данным столичного ГУ МВД, правоохранители инициировали проверку по факту произошедшего. Они установят все обстоятельства происшествия.

Тем временем в пресс-службе столичного департамента образования и науки рассказали, что школа поставлена на особый контроль. Также на личный контроль ситуацию взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.