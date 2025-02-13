13 февраля, 13:55Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело из-за избиения девочки в школе в Перми
Фото: sledcom.ru
В Перми возбуждено уголовное дело из-за избиения девочки в одной из школ города. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.
Причиной для возбуждения дела о побоях стало видео, на котором подростки избивают школьницу. Запись распространилась по социальным сетям и вызвала общественный резонанс, отметили в СУСК.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в подмосковном Дмитрове ученик старших классов попытался задушить своего сверстника. Между школьниками произошла драка, в ходе которой один из них воспользовался удушающим приемом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
До этого ученицы одной из школ Московской области избили сверстницу в туалете образовательного учреждения, снимая происходящее на видео. Потерпевшую госпитализировали.