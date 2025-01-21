Школьник попытался задушить сверстника в подмосковном Дмитрове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученик старших классов попытался задушить своего сверстника в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, инцидент произошел 20 января на перемене в школе. По данным ведомства, между школьниками произошла драка, в ходе которой один из них воспользовался удушающим приемом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дмитровская городская прокуратура начала проверку, целью которой будет выявление всех обстоятельств произошедшего и принятие мер реагирования при необходимости. Кроме того, ведомство даст оценку соблюдению закона о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья школьников.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по региону добавили, что следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ. О произошедшем стало известно из СМИ.

По их данным, во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание. В публикациях отмечается, что это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В комитете по образованию города Улан-Удэ рассказали, что мальчика избили в школе № 19. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру города и уполномоченному по правам человека разобраться с ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.

