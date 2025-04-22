Полиция начала проверку после избиения ученика одноклассниками в школе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские проводят проверку после избиения ученика одноклассниками в школе № 2120 в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролики, на которых несовершеннолетние совершают противоправные действия в одном из общеобразовательных учреждений Филимонковского района", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Информация о происшествии появилась в Сети. Сообщалось, что мальчика избили из-за необычной внешности. В результате его госпитализировали, ребенок находится в реанимации.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки подчеркнули, что школа поставлена на особый контроль. После проведения внутренней проверки будут приняты меры.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская взяла ситуацию на личный контроль.

"Хочу подчеркнуть: подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом. Уверена, что по результатам проверки виновные будут наказаны. Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде", – написала Ярославская в своем телеграм-канале.

Ранее подростки избили, ударили ножом и подожгли мужчину во Владивостоке. Инцидент произошел вечером 29 марта.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как группа людей избила мужчину, несколько раз ранила его ножом в спину, а затем попытались поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.