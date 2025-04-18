Столичная школа № 2115 проведет расследование после госпитализации ученика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Школа № 2115 проведет расследование из-за инцидента с подростком, которого госпитализировали после репетиции последнего звонка. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор образовательного учреждения Павел Рукавицын.

Инцидент произошел 16 апреля во время занятий в актовом зале. В тот момент ученик 9-го класса почувствовал себя плохо. В связи с этим учитель вызвала скорую помощь. По словам Рукавицына, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

На данный момент мальчику оказана вся необходимая медпомощь, уточнил директор школы. Подросток уже выписан из больницы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Всего за медицинской помощью обратился 31 учащийся в возрасте 16–18 лет, а госпитализировать пришлось 28 из них.

