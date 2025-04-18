18 апреля, 12:57Происшествия
Столичная школа № 2115 проведет расследование после госпитализации ученика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Школа № 2115 проведет расследование из-за инцидента с подростком, которого госпитализировали после репетиции последнего звонка. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор образовательного учреждения Павел Рукавицын.
Инцидент произошел 16 апреля во время занятий в актовом зале. В тот момент ученик 9-го класса почувствовал себя плохо. В связи с этим учитель вызвала скорую помощь. По словам Рукавицына, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
На данный момент мальчику оказана вся необходимая медпомощь, уточнил директор школы. Подросток уже выписан из больницы.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Всего за медицинской помощью обратился 31 учащийся в возрасте 16–18 лет, а госпитализировать пришлось 28 из них.
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