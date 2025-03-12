Число отравившихся в общежитии учебного центра в Екатеринбурге выросло до 31

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Количество граждан, которые обратились за медпомощью после отравления в общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), увеличилось до 31. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В числе тех, кто обратился за медпомощью после отравления, есть один взрослый. При этом, как уточняет ведомство, 28 из 31 пострадавшего пришлось госпитализировать.

Состояние всех оценивается как близкое к удовлетворительному, добавили в министерстве.

Изначально региональный Минздрав сообщал о 20 учениках СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, которые были доставлены из общежития в больницу с острым гастроэнтеритом. Всего на тот момент за медпомощью обращались 27 подростков в возрасте 16–18 лет.

