12 марта, 11:39Происшествия
Число отравившихся в общежитии учебного центра в Екатеринбурге выросло до 31
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Количество граждан, которые обратились за медпомощью после отравления в общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), увеличилось до 31. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
В числе тех, кто обратился за медпомощью после отравления, есть один взрослый. При этом, как уточняет ведомство, 28 из 31 пострадавшего пришлось госпитализировать.
Состояние всех оценивается как близкое к удовлетворительному, добавили в министерстве.
Изначально региональный Минздрав сообщал о 20 учениках СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, которые были доставлены из общежития в больницу с острым гастроэнтеритом. Всего на тот момент за медпомощью обращались 27 подростков в возрасте 16–18 лет.
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