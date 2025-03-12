В Екатеринбурге 20 учеников лицея госпитализированы с острым гастроэнтеритом

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В Екатеринбурге 20 учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ были госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего за медицинской помощью обратились 27 учеников в возрасте 16–18 лет.

Ранее работа одного из детсадов Екатеринбурга была приостановлена из-за заболевания 16 детей сальмонеллезом. Заболевшие были в разных группах дошкольного учреждения.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили ряд нарушений. Вероятным источником заражения могло стать куриное яйцо. От работы также были отстранены те сотрудники детского сада, в чьих анализах нашли возбудителей острой кишечной инфекции.