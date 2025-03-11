Суд оставил под арестом обвиняемого в попытке отравить знакомого ртутью

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мосгорсуд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в попытке отравить ртутью своего знакомого. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

" <...> В удовлетворении апелляционной жалобы адвоката обвиняемого отказано", – говорится в сообщении.

Об инциденте с отравлением ртутью в Москве стало известно 11 февраля. Двое мужчин были госпитализированы после употребления слоек, в которых они нашли похожие на ртуть серебристые шарики.

По факту произошедшего в отношении знакомого одного из потерпевших было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Во время расследования дела злоумышленник признал вину и дал подробные показания.

Как оказалось, мужчина решил отравить знакомого на почве ревности. Для этого он приобрел четыре градусника и добавил их содержимое в шприц. Обвиняемый влил вещество в еду приятеля, когда они находились в кафе.

В связи с инцидентом была временно закрыта пекарня "Мельница", где, предположительно, мужчины приобрели продукты. На фоне случившегося Роспотребнадзор провел проверку, которая показала грубые нарушения в заведении. Установлено, что у пекарни отсутствовали документы, подтверждающие качество сырья. Также выявлено несоблюдение технологических процессов изготовления продукции и отсутствие поточности технологических процессов.