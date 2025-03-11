Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детсада в Екатеринбурге

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Работа одного из детсадов Екатеринбурга была приостановлена из-за заболевания 16 детей сальмонеллезом, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Речь идет о детском саде № 48. Заболевшие были в разных группах дошкольного учреждения. Специалисты Роспотребнадзора обследовали не только персонал и воспитателей детсада, но и проверили соблюдение санитарных требований в учреждении, в том числе в пищеблоке.

"Выявили ряд нарушений: несоблюдение последовательности технологических процессов; нарушение требований к хранению пищевой продукции; условий хранения уборочного инвентаря; отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, готовая продукция и поверхности оборудования в пищеблоке по микробиологическим показателям признаны неудовлетворительными. Вероятным источником заражения могло стать куриное яйцо, уверены в ведомстве. Кроме того, от работы были отстранены те сотрудники детского сада, в чьих анализах нашли возбудителей острой кишечной инфекции.

Ранее следователи организовали проверку детского сада в поселке Заветы Ильича Хабаровского края после выявления у 12 воспитанников кишечной палочки. Речь идет об одной из групп детского сада № 43. Инфекция передавалась контактно-бытовым путем, ее распространению поспособствовала несвоевременная изоляция ребенка с признаками заболевания.

