11 марта, 17:56Происшествия
Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детсада в Екатеринбурге
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Работа одного из детсадов Екатеринбурга была приостановлена из-за заболевания 16 детей сальмонеллезом, сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Речь идет о детском саде № 48. Заболевшие были в разных группах дошкольного учреждения. Специалисты Роспотребнадзора обследовали не только персонал и воспитателей детсада, но и проверили соблюдение санитарных требований в учреждении, в том числе в пищеблоке.
"Выявили ряд нарушений: несоблюдение последовательности технологических процессов; нарушение требований к хранению пищевой продукции; условий хранения уборочного инвентаря; отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении", – говорится в публикации ведомства.
Кроме того, готовая продукция и поверхности оборудования в пищеблоке по микробиологическим показателям признаны неудовлетворительными. Вероятным источником заражения могло стать куриное яйцо, уверены в ведомстве. Кроме того, от работы были отстранены те сотрудники детского сада, в чьих анализах нашли возбудителей острой кишечной инфекции.
Ранее следователи организовали проверку детского сада в поселке Заветы Ильича Хабаровского края после выявления у 12 воспитанников кишечной палочки. Речь идет об одной из групп детского сада № 43. Инфекция передавалась контактно-бытовым путем, ее распространению поспособствовала несвоевременная изоляция ребенка с признаками заболевания.