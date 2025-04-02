Девочка получила удар ручкой в глаз из-за конфликта с одноклассником в Приморье

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Девочка получила удар ручкой в глаз из-за конфликта с одноклассником в Приморском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Следствие заявило, что в СМИ распространилась информация о ЧП, случившемся на уроке в школе, расположенной в селе Веденка Дальнереченского района.

В свою очередь, полицейские Приморья установили, что школьница ударила мальчика рукой по голове, а тот в ответ ладонью нанес удар по лицу девочки. В этот момент у последней в руках была шариковая ручка, которая попала ей в глаз. Пострадавшая была госпитализирована.

СК уточнило, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Халатность". Здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, в том числе допрос свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Мама пострадавшей девочки Наталья рассказала в беседе с RT, что напавший одноклассник не раз обижал ее дочь. Например, неделю назад школьница пришла домой в слезах из-за того, что мальчик нецензурно высказался в ее адрес.

В связи с этим женщина решила поговорить с матерью мальчика. Та была уверена, что подобных инцидентов больше не повторится, но накануне мальчик толкнул свою парту на впереди сидевшую дочь Натальи. В результате девочка упала, хотя просила больше так не делать.

Школьница, по словам матери, хотела ударить мальчика по лицу в ответ на его действия, но не успела, так как одноклассник нанес ей удар кулаком, в котором держал ручку, в область глаза. Инородный предмет удалось вытащить, отметила Наталья. Однако, как она заявляет, внутри остались осколки. По словам женщины, врачи в ближайшее время проведут консилиум, на котором будет принято решение о возможной транспортировке ребенка на лечение в Москву.

При этом мать мальчика сообщила СМИ, что в шоке от случившегося и до конца не понимает, как между ее сыном и школьницей произошел конфликт.

"Прекрасно понимаю маму девочки, но комментировать мне бы не хотелось. Идет расследование", – подытожила женщина.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после конфликта между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове. В результате пострадавший был госпитализирован.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что напавший на мальчика 14-летний школьник на протяжении двух месяцев конфликтовал с потерпевшим. При этом во время словесных перепалок последний не раз угрожал ученику, который совершил нападение. Полицейские также указали, что нападавший ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоял на профилактическом учете.

