В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга организовала проверку после сообщений о конфликте между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте, передает пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове. Пострадавший мальчик госпитализирован, уточнили в ведомстве.

Правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося, а также проверят исполнение закона о несовершеннолетних и об образовании, в результате чего дадут оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Тем временем пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в беседе с РИА Новости поделилась подробностями о напавшем ученике. По словам 14-летнего школьника, между ним и потерпевшим на протяжении последних двух месяцев происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых последний неоднократно ему угрожал.

Кроме того, полицейские указали, что нападавший ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоял на профилактическом учете.

Между тем Минпросвещения начало разрабатывать проект по обучению самозащите школьников в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры. При этом решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама образовательная организация.

Помимо этого, школы самостоятельно выбирают и вид спорта для вариативного модуля "в зависимости от наличия необходимых условий и материально-технического оснащения", среди возможных вариантов – самбо, дзюдо, спортивная борьба, ушу и киокусинкай.