Суд заключил под стражу напавшего на школу в Курске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Курской области"

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу подростка, которого подозревают в покушении на теракт, сообщает СУ СК РФ по региону в телеграм-канале.

Юноша проведет под стражей два месяца. Следователи продолжают расследование инцидента.

16-летний подросток напал на школу № 54 утром 10 января. По версии следствия, он вбежал в здание, повредил несколько стекол и хотел устроить возгорание, но бросил свою сумку и выбежал на улицу. Также он успел разбить стекла припаркованного автомобиля.

В результате нападения никто не пострадал. Правоохранители нашли в сумке два ножа и бутылку для розжига. Подозреваемый был задержан в четырех километрах от места инцидента, в СНТ "Мичуринец".

Выяснилось, что подросток ранее учился в этой школе. На допросе он сообщил, что у него нет обид и претензий к учебному заведению. Пойти на преступление, по версии уполномоченного по правам ребенка в регионе, подозреваемый мог из-за неразделенной любви.