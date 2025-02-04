Получившего ножевое ранение в Екатеринбурге школьника отпустили домой

Фото: 123RF/loft39studio

Ученика екатеринбургской гимназии № 205, которого одноклассник ударил ножом, осмотрели в больнице и отпустили домой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что школьник останется под наблюдением специалистов по месту жительства.

Инцидент произошел утром 4 февраля. Между одноклассниками начался конфликт. Из-за обиды один из них достал острый предмет и ударил им второго в область лопатки.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В органах также добавили, что участниками конфликта оказались 13-летние одноклассники Дмитрий и Данил.

При этом оба гимназиста, как и члены их семей, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а напавший живет в полной семье.