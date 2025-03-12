Следователи возбудили дело после вспышки гастроэнтерита в лицее Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело в связи со вспышкой гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело открыто по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Как сообщили в следственном управлении, сейчас допрашиваются сотрудники образовательного учреждения, учащиеся и представители предприятий, которые поставляют продукты для СУНЦ.

Кроме того, назначены судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Точные причины массового отравления устанавливаются.

В Екатеринбурге ученики СУНЦ УрФУ были госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом. Всего за медицинской помощью обратился 31 учащийся в возрасте 16–18 лет, госпитализировать пришлось 28 из них.

Ранее работа одного из детсадов Екатеринбурга была приостановлена из-за заболевания 16 детей сальмонеллезом. Заболевшие были в разных группах дошкольного учреждения. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили ряд нарушений.