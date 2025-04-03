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Подростки избили, ударили ножом и подожгли мужчину во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю.

Инцидент произошел вечером 29 марта в районе дома, расположенного на улице Адмирала Юмашева. На записях с камер видеонаблюдения, которые распространились в соцсетях, видно, как группа людей избила мужчину, несколько раз ранила его ножом в спину, а затем попытались поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

"Преступный умысел не доведен до конца, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь", – отметили в надзорном ведомстве.

При этом в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю уточнили, что сообщил о случившемся инциденте охранник рынка, который заметил во время просмотра записей с камер видеонаблюдения лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями.

Спустя время пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о задержании двоих 16-летних и одного 17-летнего жителей Владивостока. По данным ведомства, злоумышленники совершили подобное деяние из личных неприязненных отношений.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об аресте подростков.

Ранее сотрудники полиции задержали жительницу Оренбургской области за попытку заживо сжечь своих знакомых на почве ревности. По версии СК, женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, подожгла мебель, где спали двое ее знакомых.

Подозреваемая через окно покинула жилье и скрылась. Потерпевшие проснулись и смогли потушить пожар. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

