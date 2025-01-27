Бастрыкин поручил завести дело из-за нападений подростков в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о противоправных действиях группы подростков в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

СМИ сообщали, что подростки портят общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также применяют насилие в отношении других детей и пожилых граждан.

Следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Бастрыкин также поручил главе СУ СК России по региону представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее два 14-летних подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти, их задержали следователи. В данный момент расследуется дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Еще один инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих на подростков, которые сняли штаны у храма Спаса на Крови. Правоохранители провели проверку и установили личности подростков. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет и 13-летний москвич.