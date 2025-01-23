Родители подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворены из России

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Судебные приставы выдворили из России родителей подростка, который находится под следствием после нападения на детей в краснодарской школе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Решение о выдворении родителей мальчика из России вынес Прикубанский районный суд Краснодара, признав их вину в нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ. По данным приставов, 18 января их сопроводили до пункта пограничного контроля в Минеральные Воды и отправили на самолете в Армению.

Нападение мальчика на сверстников с ножом в образовательном учреждении, расположенном в поселке Российском в Краснодаре, произошло 6 декабря. В результате в больницу были доставлены четыре ребенка. На данный момент они уже выписаны из медучреждения.

Полицейские задержали нападавшего на месте, а после ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. На него также было возбуждено уголовное дело.

В конце декабря 2024 года суд признал виновным подростка по статье "Хулиганство" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

