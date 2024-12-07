Следствие будет просить об аресте подростка, напавшего на учеников в школе Краснодара

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Следствие будет просить об аресте подростка, который напал на сверстников в школе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время продолжается расследование уголовных дел о хулиганстве и халатности. Подозреваемый задержан следователем.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, один из восьмиклассников напал с ножом на других учеников.

В результате были госпитализированы четыре ребенка. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что угрозы для жизни школьников нет.

Правоохранители задержали напавшего на месте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Глава региона Вениамин Кондратьев также поручил разобраться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.